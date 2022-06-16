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رسالة خاصة من الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أمير قطر

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في قمة 16 تموز/ يوليو التي تستضيفها المملكة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء، أن بايدن سيزور المملكة يومي 15 و16 تموز/ يوليو، وسيشمل جدول الزيارة قمة دعا إليا العاهل السعودي تضم قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق..

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم بزيارة إلى المملكة منتصف الشهر المقبل، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن بايدن سيزور المملكة يومي 15 و16 من تموز/ يوليو المقبل. وتابعت بأن الدعوة وصلت إلى بايدن من الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان..

ولفتت "واس" إلى أن ثاني أيام زيارة بايدن ستشهد قمة مشتركة مع العاهل الأردني الملك عبد الله، والرئيس المصري بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي. 

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