الاتحاد العام التونسي للشغل يصيب قيس سعيد بالرعب وينتزع كل أدوات الدولة إلى جانبه

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ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس إضرابا عاما عن العمل في القطاع العام احتجاجا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد.
ودعا الاتحاد في بيان إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد في 159 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغّل حوالي ثلاثة ملايين موظف. وأوضح البيان أن إضراب العمال هو "من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعدما ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار/ مايو".
ويشمل الإضراب قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي.
وأكدت مصادر إعلامية توقف النقل بكافة المحطات من نقل ومترو وحافلات بالعاصمة، مع شلل تام بالمطارات كما أغلقت مكاتب البريد ابوابها أمام المواطنيين.
وتوقف العمل كذلك بوكالة الأنباء الرسمية (فقط تغطية الإضراب ) والتلفزيون الرسمي ( الاكتفاء بنشرات موجزة للأخبار ومقاطعة كل البرامج المباشرة)، والمطبعة الرسمية (مقاطعة كل الأنشطة) .