الإعلان عن أول ثمار زيارة الرئيس العليمي ونوابه الى دولة قطر

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الحكومة القطرية، انها ستعمل على تفعيل كافة الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين البلدين، واستئناف نشاط الصناديق والمنظمات الإنسانية الخيرية في اليمن.

والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، رئيس الوزراء، وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن تقديره لدولة قطر، ومواقفها الإنسانية التاريخية إلى جانب الشعب اليمني، مؤكداً اهمية الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الى آفاق أرحب، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والخدمية، والمعيشية.

وفي اللقاء تحدث عدد من الوزراء في الوفد الحكومي اليمني، حول أولويات الدعم المطلوبة من الجانب القطري، في قطاعات الاشغال، والنقل الجوي، والصحة، وتحسين سبل العيش الشحيحة منذ انقلاب المليشيات الحوثية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري، في اللقاء الذي حضره مسؤولون يمنيون وقطريون، حرص دولة قطر على دعم وإسناد اليمن في كافة المجالات ذات الأولوية للشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية

واشار إلى أن الحكومة القطرية، ستعمل بموجب التوجيهات الأميرية على تفعيل كافة الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين البلدين، واستئناف نشاط الصناديق والمنظمات الإنسانية الخيرية في اليمن.

ووصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، سلطان العرادة، د.عبدالله العليمي، عثمان مجلي، مساء امس الاربعاء، العاصمة القطرية الدوحة قادمين من جمهورية مصر العربية، في رابع محطات الجولة الرئاسية الخارجية..

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي رئيس بعثة الشرف المرافقة، وسفير اليمن لدى قطر راجح بادي، وأعضاء السفارة الذين رحبوا بفخامة الرئيس، وأكدوا اهمية الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

ولدى وصوله الدوحة، أعرب الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح لوكالة (سبأ)، عن سعادته وأعضاء المجلس بزيارة دولة قطر الشقيقة للبحث في العلاقات الثنائية والدفع بها إلى آفاق اوسع، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالنهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر الشقيقة بقيادة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما في ذلك النجاح القياسي للاستعدادت والتجهيزات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022، كأهم حدث رياضي عالمي تستضيفه المنطقة للمرة الأولى.

يرافق رئيس وأعضاء مجلس القيادة، وفد حكومي رفيع المستوى يضم مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزراء الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والنقل الدكتور عبدالسلام حميد، والصحة الدكتور قاسم بحيبح، وعدد أخر من المسؤولين.