أمير قطر يرحب بالرئيس العليمي و3 من نوابه ويؤكد دعم بلاده لثلاث قضايا محورية.. تفاصيل اللقاء الموسع وأبرز الحاضرين

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رحب أمير دولة قطر برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وهنأهم بتولي السلطة في اليمن.

واشاد الشيخ تميم بن حمد امير قطر، في لقاء حضرهً رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد حرص دولة قطر على دعم التوافق السياسي القائم ضمن مجلس القيادة الرئاسي، وإصلاحاته الاقتصادية والخدمية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

وعقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، اليوم الخميس، لقاء موسعاً، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، الذين يزورن الدوحة حالياً ضمن جولة رئاسية خارجية شملت الكويت، والبحرين ومصر.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لأخيه أمير دولة قطر مستجدات الأوضاع اليمنية، وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن، وسط تعنت مستمر من جانب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني،وفق وكالة سبأ.

وتحدث الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حول الإصلاحات التي يقودها المجلس في المجالات الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والأمنية، والدعم القطري المنشود إلى جانب هذه الإصلاحات.

حضر اللقاء عن الجانب اليمني، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزراء الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والنقل الدكتور عبدالسلام حميد، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، وسفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي، كما حضرها عن الجانب القطري، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وعدد من مسؤولي الديوان الاميري والحكومة القطرية.