اغتيال الصحفي الحيدري في عدن.. توجيه عاجل للرئيس العليمي والحكومة تتهم هذا الطرف

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

عدد القراءات 516

اتهم وزير الاعلام معمر الإرياني، اليوم الخميس، جماعة الحوثي المسلحة بالوقوف وراء اغتيال الصحفي صابر الحيدري الموظف مراسل تلفزيون (NHK) الياباني.

وقال في تغريدات بصفحته على موقع التدوين المصغر تويتر، إنه يدين ويستنكر بأشد العبارات جريمة اغتيال الصحفي صابر الحيدري الموظف في وزارة الاعلام ومراسل تلفزيون (NHK) الياباني بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته أثناء مروره في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي غادر صنعاء العام 2017 بعد التضييق عليه من قبل جماعة الحوثي.

وأكد أن هذه الجريمة الإرهابية تأتي بعد أشهر من استهداف مماثل للصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي، تؤكد أن الصحفيين ومراسلي وسائل الاعلام العربية والاجنبية باتوا هدفا لمليشيا الحوثي، وأن استهدافهم الممنهج هذا يهدف لبث الرعب في نفوسهم ومنعهم من اداء رسالتهم من المناطق المحررة.

وطالب بموقف دولي واضح إزاء هذه الجريمة النكراء وكل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق الصحفيين، من قتل واختطاف واخفاء قسري، ونفي وتهجير ونهب للممتلكات

وقتل الحيدري مساء الأربعاء بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته بمنطقة كابوتا بمديرية المنصورة بمدينة عدن.

تحقيق عاجل

هذا ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، بالتحقيق العاجل في "التفجير الغادر" الذي استهدف سيارة الصحفي صابر الحيدري وزملائه أمس الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال اتصاله اليوم الخميس، بوزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، للاطلاع على الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، وملابسات التفجير الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة الحيدري وعدداً من زملائه، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن "خالص تعازيه لعائلة الصحفي صابر الحيدري وزملائه وللأسرة الصحفية اليمنية"، موجهاً "بتقديم الدعم اللازم لعائلات الشهداء، والرعاية الطبية للجرحى".

ووصف العليمي "التفجير" بـ"الغادر، الذي يستهدف إسكات الحقيقة، وإشاعة خطابات التضليل، والخرافة التي تعتاش عليها جماعات العنف والارهاب، وعلى رأسها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني".

وفي (التاسع من نوفمبر 2021)، قتلت الصحفية اليمنية رشا عبدالله وهي في طريقها الى المستشفى لتضع مولودها برفقة زوجها الصحفي محمود العتمي الذي أصيب بجروح، عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارتهما في ذات المدينة.

وخلال سنوات الحرب، قتل العشرات من الصحفيين اليمنيين، فيما لا يزال العشرات في المعتقلات والسجون، معظمهم في سجون الحوثيين، حيث يواجه أربعة منهم عقوبة الاعدام بتهم سياسية ملفقة، وفق تقارير دولية وحقوقية.