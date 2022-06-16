أرقام صادمة لعدد شهداء غزة منذ بدء الحصار

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف مركز حقوقي فلسطيني، الثلاثاء، حصيلة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال عدوانه المتواصل على مدار 15 عاما.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تقرير له بعنوان "غزة مكان غير صالح للحياة"، إن الاحتلال قتل 5418 فلسطينيا بغزة، من بين القتلى 23 بالمئة من الأطفال، و9 بالمئة من السيدات، فضلا عن إصابة آلاف المدنيين بجراح مختلفة