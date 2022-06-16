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موقع عالمي يكشف أبرز مرشح للفوز بمونديال قطر ويحبط منتخبا عربيا

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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قبل 24 عاما تواجهت فرنسا والبرازيل في نهائي مونديال 1998 في باريس، وإذا تصدرتا مجموعتهما في مونديال 2022، فهناك فرصة قوية لمواجهتهما مجددا في النهائي ولكن هذه المرة في الدوحة.

ووفقا لموقع "The Analyst" الأمريكي لتحليل البيانات التابع لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات الرياضية، فإن فرص تأهل فرنسا والبرازيل إلى نهائي بطولة كأس العالم المقررة في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، كبيرة جدا، إذ وضع الموقع الشهر منتخب "الديوك"، في صدارة أبرز المرشحين للظفر باللقب، أمام منتخب البرازيل الذي حل ثانيا.

ومنح "The Analyst" منتخب فرنسا نسبة تصل إلى 17.93 بالمئة للفوز بمونديال قطر، ونسبة 15.73 للبرازيل.

وجاء المنتخب الإسباني، حامل لقب نسخة 2010، في المركز الثالث في قائمة المرشحين للفوز بمونديال قطر، بنسبة 11.53 بالمئة، ثم إنجلترا (8.03 بالمئة)، وبلجيكا (7.90 بالمئة)، وهولندا (7.70 بالمئة)، وألمانيا (7.21 بالمئة).

وجاء منتخب الأرجنتين، الذي سيقوده نجمه ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، في المركز الثامن (6.45 بالمئة)، متبوعا بالبرتغال مع نجمها كريستيانو رونالدو المتوج بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات (5.11 بالمئة) وبالنسبة لفرص المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في مونديال قطر، فقد وضع التحليل صاحب الضيافة، منتخب قطر في المركز الـ20 بين المرشحين، بنسبة تبلغ 0.35 بالمئة، بينما جاء منتخبا تونس والمغرب في المركزين الـ27 والـ28 بنسبة فوز تبلغ 0.01 بالمئة.

وفي تقييم قد يكون محبطا نوعا ما لجماهير المنتخب السعودي، فقد وضع "The Analyst" الأخضر السعودي في المركز الثلاثة الأخيرة بالمشاركة مع الكاميرون وكوستاريكا دون أي نسبة ترشيح للتتويج بلقب مونديال قطر

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