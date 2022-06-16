مقتل صحفي يمني في تفجير استهدف سيارته بعدن

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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قُتل صحفي يمني مساء اليوم الاربعاء إثر تفجير إرهابي استهدف سيارته بعبوة ناسفة في العاصمة المؤقتة عدن حسب ما افادت مصادر محلية لمأرب برس.

وذكرت المصادر بأن الصحفي "صابر نعمان الحيدري"والذي يعمل مراسلا للتلفزيون الصيني في اليمن قتل نتيجة تفجير استهدف سيارته اثناء قيادته لها في حي "كابوتا" القريب من خط كالتكس انماء بمدينة عدن.

واوضحت المصادر بان الانفجار تسبب باحتراق السيارة ومقتل الصحفي الحيدري على الفور.