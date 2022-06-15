النفط يفقد 3 دولارات فجأة.. تعرّف على السبب

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هبطت أسعار النفط بما يصل إلى أكثر من 3 دولارات الأربعاء وسط قلق الأسواق حيال هبوط في الطلب بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس /آب جلسة التداول منخفضة 2.7 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 118.51 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 117.75 دولار

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز 3.62 دولار، أو 3.04 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 115.31 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 114.60 دولار

وأرسلت أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 الدولار أيضا إلى مستويات مرتفعة ليصعد مؤشره لأعلى مستوى منذ عام 2002

ومن شأن صعود العملة الخضراء أن يجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الطلب

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء أن إنتاج النفط الأمريكي، الذي ظل راكدا إلى حد كبير على مدار الأشهر القليلة الماضية، ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020

وأظهرت البيانات أيضا زيادة في مخزونات الخام ونواتج التقطير الأمريكية في حين سجل مخزون البنزين انخفاضا مفاجئا مع انطلاق الموسم الصيفي لقيادة السيارات

ومما يزيد من مخاوف الطلب، موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في الصين تغذي مخاوف بشأن مرحلة جديدة من الإغلاقات