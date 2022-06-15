داني ألفيش يعلن رحيله عن برشلونة

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أعلن البرازيلي داني ألفيش، اليوم الأربعاء، رحيله بشكل رسمي عن نادي برشلونة الإسباني، وذلك بنهاية عقده مع الفريق.
وانضم داني ألفيش لـ برشلونة في نوفمبر من العام الماضي، ليلعب مع الفريق بدءًا من يناير، وذلك بعقد يمتد حتى 30 يونيو.
ونشر داني ألفيش بيانًا عبر حسابه على إنستجرام:" الكوليز الأعزاء.. الآن حان وقت وداعنا.. لقد تم تخصيص أكثر من 8 سنوات لهذا النادي، وتلك الألوان وهذا المنزل.. ولكن مثل كل شيء في الحياة، تمر السنوات، وتتباعد المسارات ويتم كتابة القصص لبعض الوقت في أماكن مختلفة - وهذا ما كان عليه الحال."