اليمن يطالب بإدانة دولية لممارسات الحوثي «الإجرامية»

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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لقمع الاحتجاجات التي ينفذها عشرات المعتقلين في سجن رداع بمحافظة البيضاء منذ أيام، جراء التعذيب وانعدام الخدمات وتردي أوضاعهم، ما أسفر عن سقوط 5 بين قتيل وجريح.
وأوضح الإرياني عبر “تويتر” أن عشرات الآلاف من المعتقلين اليمنيين في سجون المليشيا الإرهابية يتعرضون لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، في ظل تقارير تؤكد تزايد عدد حالات الانتحار في السجون خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد الوزير اليمني أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان مطالبين بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية؛ لإطلاق سراح كافة المعتقلين من معتقلاتها غير القانونية.