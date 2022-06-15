مكافأة بـ 10 ملايين دولار مُقابل معلومات عن داعمٍ لـ “حزب الله”

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عن مُكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن أحد أكبر الداعمين لحزب الله اللبناني، ويدعى محمد جعفر قصير.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” عبر تويتر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الإعلان عن المكافأة المالية إضافة إلى معلومات عن نشاطات قصير.

وقصير يعتبر أحد أكبر الداعمين لحزب الله ويعمل على تزويد التنظيم بالأسلحة والأموال، وفقاً للخارجية الأمريكية.

وأوضحت الخارجية أن قصير يساعد في تمويل “حزب الله” من خلال عمليات التهريب وبعض العمليات الأخرى. كما أنه يعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في عمليات بيع النفط الإيراني وتنسيق تسليم الأموال والأسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى “حزب الله”.

ونشر حساب المكافآت طرقاً آمنة للتواصل لمن يملك معلومات عن قصير.

وتم تصنيف “حزب الله” من قبل وزارة الخارجية الأميركية على أنه منظمة إرهابية عالمية في 6 تشرين الأوَّل 2001.

وقد تم إدراجه أيضًا لدعمه النظام السوري وفقًا للأمر التنفيذي الصادر في آب 2012 وتم إدراجه في مرفق الأمر التنفيذي رقم 12947 كإرهابي “مصنف بشكل خاص” في كانون الثاني 1995.