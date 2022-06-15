الرئيس العليمي يصل الدوحة رفقة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، سلطان العرادة، د.عبدالله العليمي، عثمان مجلي، مساء اليوم الاربعاء، العاصمة القطرية الدوحة قادمين من جمهورية مصر العربية، في رابع محطات الجولة الرئاسية الخارجية.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، سيلتقي رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير دولة قطر الشقيقة، وعددا من المسؤولين القطريين، للبحث في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، والمستجدات اليمنية، والجهود الاقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، جراء الحرب التي اشعلتها المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي رئيس بعثة الشرف المرافقة، وسفير اليمن لدى قطر راجح بادي، واعضاء السفارة الذين رحبوا بفخامة الرئيس، وأكدوا اهمية الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

ولدى وصوله الدوحة، أشاد الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، بالنهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، بما في ذلك النجاح القياسي للاستعداد والتجهيزات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022، كأهم حدث رياضي عالمي تستضيفه المنطقة للمرة الاولى.

ويرافق رئيس واعضاء مجلس القيادة، وفد حكومي رفيع المستوى يضم مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزراء الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والنقل الدكتور عبدالسلام حميد، والصحة الدكتور قاسم بحيبح، وعدد أخر من المسؤولين.