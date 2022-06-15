وزير الاوقاف استكملنا كافة الاجراءات المتعقلة بموسم الحج ونحرص على تقديم افضل الخدمات للحجاج اليمنيين استشهاد امراءة بمقذوف حوثي في البيضاء تدهور صحة صحافي في سجون الحوثي والصليب الأحمر تطالب بزيارة عاجلة تحرك حكومي واستنفار عسكري استعدادا لمعركة قادمة يحشد لها الحوثي منذ بدء الهدنة أمريكا وبريطانيا توجهان رسائل ”حازمة" للمجلس الانتقالي الجنوبي عقب حملته ضد البنك المركزي وابتزاز قياداته تعرف على آخر منتخب تأهل الى كأس العالم وتوزيع الفرق بالمجموعات الثمان قرارات جديدة لمجلس إدارة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن أبرز ما جاء في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي وكيف نهب الحوثي أكثر من 90 مليار باعتراف الحكومة الشرعية؟ خطة أميركية لإخراج الحبوب من أوكرانيا لإنقاذ العالم مرتبات الموظفين باليمن وملفات أخرى على طاولة مباحثات سعودية أميركية في الرياض
اكد وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، حرص الوزارة على تقديم افضل الخدمات للحجاج اليمنيين خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ من خلال تهيئة المساكن ووسائل النقل.
واوضح الوزير شبيبة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان الوزارة استكملت كافة الاجراءات المتعقلة بموسم الحج بدءاً باختيار الأبراج الفندقية المصنفة، مرورًا بشركات النقل الدولية المزودة بأحدث تقنيات الأمن والسلامة، وتقديم الوجبات والإعاشة للحجاج تحت إشراف لجان ميدانية وصحية، والإشراف على حزمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة الأهلية للطوافة في المشاعر المقدسة.
من جانبه، اشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، الى أن الوزارة وضعت معايير دقيقة للشركات الراغبة في تفويج الحجاج من حيث مواصفات الأمن والسلامة والسعة والوسائط الإعلامية المتعددة..
لافتاً الى ان الوزارة وقعت أول عقدين مع شركتين لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة (مكة المكرمة -منى-مزدلفة-عرفات-مزدلفة-منى-مكة المكرمة).