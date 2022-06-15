وزير الاوقاف استكملنا كافة الاجراءات المتعقلة بموسم الحج ونحرص على تقديم افضل الخدمات للحجاج اليمنيين

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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اكد وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، حرص الوزارة على تقديم افضل الخدمات للحجاج اليمنيين خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ من خلال تهيئة المساكن ووسائل النقل.

واوضح الوزير شبيبة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان الوزارة استكملت كافة الاجراءات المتعقلة بموسم الحج بدءاً باختيار الأبراج الفندقية المصنفة، مرورًا بشركات النقل الدولية المزودة بأحدث تقنيات الأمن والسلامة، وتقديم الوجبات والإعاشة للحجاج تحت إشراف لجان ميدانية وصحية، والإشراف على حزمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة الأهلية للطوافة في المشاعر المقدسة.

من جانبه، اشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، الى أن الوزارة وضعت معايير دقيقة للشركات الراغبة في تفويج الحجاج من حيث مواصفات الأمن والسلامة والسعة والوسائط الإعلامية المتعددة..

لافتاً الى ان الوزارة وقعت أول عقدين مع شركتين لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة (مكة المكرمة -منى-مزدلفة-عرفات-مزدلفة-منى-مكة المكرمة).