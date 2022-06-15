استشهاد امراءة بمقذوف حوثي في البيضاء

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استشهدت امرأة، الأربعاء، بانفجار مقذوف من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأكدت مصادر محلية، استشهاد المواطنة نور علي عبدالله السراري، زوجة المواطن "طاهر ناصر عبدالله البرماني الحميقاني"، صاح اليوم، إثر انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي في وادي السدر بمنطقة المظبي آل برمان التابعة مديرية الزاهر آل حميقان.

وباستشهاد "نور السراري" ارتفع عدد ضحايا الألغام والمقذوفات الحوثية إلى نحو 9 ضحايا في أقل من أسبوع.

وأمس الثلاثاء، استشهد مدنيان، هما: أحمد عبدالله زمي، ونجله صبري، بانفجار لغم أثناء مرورهما في طريق فرعي بالقرب من مركز مديرية حيس جنوبي الحديدة، غري البلاد.

والاثنين، استشهد جندي في القوات الحكومية يدعى (ح. م. ش)، 35 عاماً، بانفجار لغم لذات المليشيا في قرية "الشبكة" بمديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

ومطلع الأسبوع الجاري أعلن المرصد اليمني للألغام، مقتل وإصابة 6 مدنيين في يوم واحد بأربع محافظات، جراء انفجارات ألغام من مخلفات المليشيا الإرهابية المدعومة إيرانياً.