تعرف على آخر منتخب تأهل الى كأس العالم وتوزيع الفرق بالمجموعات الثمان

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أصبحت كوستاريكا آخر فريق يتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز على نيوزيلندا 1-0.

وتقدمت كوستاريكا على الفريق النيوزيلندي، في المباراة الفاصلة، بهدف في الدقيقة الثالثة عندما سدد لاعب أرسنال السابق جويل كامبل، الكرة في الزاوية السفلي لتسكن الشباك مباشرة.

كما شهدت المباراة طرد لاعب نيوزيلندا البديل كوستا بارباروسيس، لارتكاب خطأ ضد فرانسيسكو كالف، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وتنطلق مباريات كأس العالم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وستخوض كوستاريكا أولى مبارياتها أمام إسبانيا، الفائزة بكأس العالم 2010، يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويحتل فريق كوستاريكا الذي يدربه لويس فرناندو سواريز المرتبة 31 بين فرق العالم، ويلعب في المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضا ألمانيا الفائزة أربع مرات بكأس العالم، والمنتخب الياباني الذي تجاوز دور المجموعات في ثلاث من البطولات الخمس الماضية.

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم: الدولة المضيفة: قطر (آسيا).

أوروبا:

ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا، ويلز.

أمريكا الجنوبية:

البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي.

آسيا:

إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية، أستراليا.

كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)

كندا، المكسيك، الولايات المتحدة،كوستاريكا.

إفريقيا:

غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون.

مجموعات #كأس_العالم_2022:

المجموعة A: #قطر، هولندا، السنغال، الإكوادور.

المجموعة B: #إنجلترا، #أمريكا، #إيران، ويلز.

المجموعة C: الأرجنتين، المكسيك، بولندا، #السعودية.

المجموعة D: #فرنسا، الدنمارك، #تونس، #أستراليا.

المجموعة E: #إسبانيا، #ألمانيا، #اليابان، #كوستاريكا.

المجموعة F: #بلجيكا، #كرواتيا، المغرب، كندا.

المجموعة G: #البرازيل، #سويسرا، صربيا، الكاميرون.

المجموعة H: #البرتغال، الأوروجواي، #كوريا_الجنوبية، غانا.