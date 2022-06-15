مرتبات الموظفين باليمن وملفات أخرى على طاولة مباحثات سعودية أميركية في الرياض

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شددت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على أهمية سرعة فتح مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المعابر في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب الموظفين المدنيين.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرُ السعودي لدى اليمن المشرفُ على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن.

وأكد الجانبان، أهميةَ صيانةِ خزانِ صافر بأسرع وقت ممكن، ودعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي، وناقشا الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، بهدف التوصُّلِ إلى وقف إطلاق نار دائمٍ وشاملٍ في اليمن، وبدء العملية السياسية.

من جهته، أشادَ السفيرُ الأمريكي، خلال اللقاء، بجهود السعودية ودعمها لليمن، وآخره الإعلانَ عن تقديم 3 مليارات دولار من المملكة والإمارات، لدعم الاقتصاد اليمني، وتقديم السعودية 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة تهديد خزان صافر النفطي، مشيراً إلى أنَّ بلادَه َقدَّمَت مبلغ 10 ملايين دولار لدعم الخطة أيضاً.