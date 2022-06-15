فيما المبعوث ينتظر رد.. الحكومة تؤكد تعثر المفاوضات بشأن تعز ودبلوماسية أميركية تدعو لفتح الطرقات فورا

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، جماعة الحوثي إلى سرعة فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز.

وقالت في الإحاطة التي قدمتها لمجلس الأمن الدولي حول اليمن إن البناء على الهدنة في اليمن سيكون في صلب زيارة الرئيس بايدن للمنطقة.

وأكدت أنه لا يمكن إغفال الاحتياجات الإنسانية الملحة لليمنيين، وأن الحكومة اليمنية أظهرت التزاما كبيرا والآن الدور على الحوثيين.

وطالبت غرينفيلد الحوثيين بـ اظهار التزامهم من خلال فتح الطرق إلى مدينة تعز فورا.

في غضون ذلك قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، ” إن لمبعوث الأممي لم يستطع تحقيق أي اختراق حتى الآن في المباحثات مع الجماعة المسلحة.

ونقل تلفزيون الحرة الأمريكي بن مبارك قوله: إن كل المحاولات والمساعي لإنهاء الحرب في اليمن تصطدم بسلوكيات جماعة الحوثي.

وكان المبعوث الأممي قد أفاد في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي إنه ما يزال ينتظر رد الحوثيين على مقترحاته، لفتح الطرق المؤدية إلى تعز.

وحضّ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء ميليشيا الحوثي على القبول بإعادة فتح طرق مؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة في جنوب غرب البلاد.

وقال غروندبرغ إنّه من الضروري أن تتيح الهدنة التي جدّدت بداية حزيران/يونيو لمدة شهرين "التخفيف من معاناة سكان تعز"، مذكّراً بأنّ حرية تنقّل سكّانها "مقوّضة بشكل كبير" منذ سنوات.

وأضاف غروندبرغ "رغم أنني تشجّعت بالردّ الإيجابي للحكومة اليمنية على مقترح الأمم المتحدة، ما زلت انتظر ردا من الحوثيين. بعد المناقشات البنّاءة التي أجريتها في صنعاء نهاية الأسبوع الماضي، أحضّ الحوثيين على إعطائي ردا إيجابيا دون تأخير".

كما أشار إلى أنّ "الهدنة توفر فرصة نادرة للتوجه نحو السلام".

ومدينة تعز المحاطة بالجبال معزولة عن العالم إلى حدّ كبير منذ العام 2015.

لكن لم يثمر حتى الآن اقتراح قدّمته الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق تدريجا وضمان سلامة المدنيين الذين يستخدمونها، لا سيما على طريق رئيسي بين تعز ومنطقة حوبان بالإضافة إلى مداخل أخرى بين هذه المدينة ومحافظات الأخرى.

وأدّت الهدنة السارية في اليمن منذ 2 نيسان/أبريل إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين وتراجع حدة القتال واستئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.