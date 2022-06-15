استشهاد مدنيين اثنين بلغم حوثي جنوبي الحديدة

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استشهد مدنيان، الثلاثاء، بانفجار لغم من مزروعات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وذكر المرصد اليمني للألغام، على موقع "تويتر"، أن مدنيين اثنين استشهدا بانفجار لغم أثناء مرورهما في طريق فرعي بالقرب من مركز مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأوضح أن المدنيين هما: (أحمد عبدالله زمي، ونجله صبري).

ويوم الاثنين استشهد جندي في القوات الحكومية يدعى (ح . م. ش)، 35 عاماً، بانفجار لغم لذات المليشيا في قرية "الشبكة" بمديرية حيران التابعة لمحافظة حجة (شمال غربي البلاد). ‎

وتزايدت ضحايا الألغام الحوثية في مختلف المناطق، حيث استشهد وأصيب في يوم واحد (امس الاول) 6 أفراد في أربع محافظات.

ومنذ بداية الحرب قدرت تقارير حكومية ودولية الألغام التي زرعها الحوثيون في عموم البلاد بأكثر من مليوني لغم.