نفوق الاسماك في ساحل أبين بعدن والحكومة تشكل فريق تحقيق

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وجّه وزير المياه توفيق الشرجبي الثلاثاء، الهيئة العامة لحماية البيئة بتشكيل فريق من المختصين لتقييم أسباب نفوق الأسماك في ساحل أبين بعدن، ورفع تقرير عاجل بالنتائج.
وحسب وكالة سبأ، فقد وجه الوزير الشرجبي، بتقديم الدعم بتشكيل فريق من المختصين لرصد وتقييم أسباب نفوق الأسماك على امتداد ٢ كيلو متر من ساحل أبين بمحافظة عدن، ورفع تقرير عاجل بالنتائج.
كما وجه الوزير الشرجبي، برفع مستوى الاستجابة البيئية، والمسح الميداني لمختلف شواطئ مدينة عدن.
وشدد على أهمية التقييم العاجل لمستوى التلوث البيئي والتنسيق مع الهيئة العامة لابحاث علوم البحار والأحياء المائية وتقديم الدعم الفني ورفع التقارير عن الحالة أولاً بأول للأهمية وللتنفيذ.