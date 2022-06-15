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السعودية تدشن 4 مشاريع في سقطرى

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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قالت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إنها دشنت إنشاء أربعة مشروعات أمنية في محافظة سقطرى جنوبي غربي اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دشن 4 مشروعات أمنية في محافظة سقطرى، التي تأتي ضمن مشاريع دعم قطاع بناء القدرات الحكومية اليمنية؛ رفعاً لكفاءة المؤسسات الحكومية في محافظة سقطرى ومختلف المحافظات اليمنية.

وتضمّنت المراكز الأربعة: مشروع إنشاء مركز شرطة قلنسية الذي يستفيد منه 18،580، ومشروع إنشاء مركز شرطة مومي ويستفيد منه 17،980، ومشروع إنشاء مركز النجدة ليستفيد منه 18،580، ومشروع إنشاء مركز جوه ويفيد 17.998.

وثمّن وكيل المحافظة السقطري الدور التنموي للمملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والدعم المستمر والمتواصل من خلال إنشاء المشاريع التنموية والخدمية لأهالي المحافظة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن (207) مشاريع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

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