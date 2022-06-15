بدء البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الصحية في محافظة مأرب

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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بدأ اليوم في مكتب الصحة بمحافظة مأرب، البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الصحية في المحافظة بتمويل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وقال مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي إن البرنامج يشمل العديد من المحاور التدريبية الأساسية أبرزها النظم الحديثة في إدارة المستشفيات وأنظمة الحوكمة وإدارة المعلومات وإدارة الجودة وإدارة الإمداد والتموين وإدارة الطوارئ والكوارث.

وأكد الشدادي أهمية هذا البرنامج لتنمية المهارات الإدارية وتعزيز القدرات والخبرات القيادية لدى القيادات الصحية المستهدفة في البرنامج وذلك في إطار مشروع رأس المال البشري نحو تعزيز وتقوية النظام الصحي بالمحافظة