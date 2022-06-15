بدء البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الصحية في محافظة مأرب لحجاج هذا العام.. 6 خطوات للاستعلام عن تأشيرة الحج سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر لهذه الاسباب دولة عربية تعلن الكشف عن عدد إصابات جدري القردة على أراضيها معلومات تنشر لأول مرة في دراسة حديثة تكشف آثارا صحية خطيرة ومدمرة للتوتر في تهديد جديد.. روسيا تُحذر من اختفاء أوروبا بضربة نووية! الإمارات بمجلس الأمن : نؤكد على اهمية منع المليشيات من حيازة الأسلحة المتطورة كالطائرات المسيرة والصواريخ كيف تحمي حسابك في واتساب من الرسائل المجهولة؟ 5 إجراءات لحماية بياناتك من الاختراق عبر الإنترنت الريال اليمني يسجل أكبر انهيار له منذ أشهر والسعودي يتجاوز ال300 ريال
بدأ اليوم في مكتب الصحة بمحافظة مأرب، البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الصحية في المحافظة بتمويل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
وقال مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي إن البرنامج يشمل العديد من المحاور التدريبية الأساسية أبرزها النظم الحديثة في إدارة المستشفيات وأنظمة الحوكمة وإدارة المعلومات وإدارة الجودة وإدارة الإمداد والتموين وإدارة الطوارئ والكوارث.
وأكد الشدادي أهمية هذا البرنامج لتنمية المهارات الإدارية وتعزيز القدرات والخبرات القيادية لدى القيادات الصحية المستهدفة في البرنامج وذلك في إطار مشروع رأس المال البشري نحو تعزيز وتقوية النظام الصحي بالمحافظة