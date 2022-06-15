لحجاج هذا العام.. 6 خطوات للاستعلام عن تأشيرة الحج

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 220

كشفت المملكة العربية السعودية، خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة الحج عبر موقع إنجاز السعودي، وذلك بهدف التسهيل على الحجاج المتقدمين على الحج هذا العام.

إعلان وجاءت خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة الحج على النحو التالي:

1- الدخول على الرابط الجديد لموقع إنجاز https://visa.mofa.gov.sa/2-

اختيار طلب تأشيرة.

3- كتابة رقم طلب إنجاز.

4- كتابة رقم جواز السفر.

5- كتابة الكود الظاهر.

6- اختيار استعلام.وتابعت وزارة الحج السعودية: " وفي حال صدور التأشيرة سيتم ظهور طلب إنجاز بكلمة ظاهرة تم إصدار التأشيرة برقم (........)"