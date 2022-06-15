بدء البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الصحية في محافظة مأرب لحجاج هذا العام.. 6 خطوات للاستعلام عن تأشيرة الحج سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر لهذه الاسباب دولة عربية تعلن الكشف عن عدد إصابات جدري القردة على أراضيها معلومات تنشر لأول مرة في دراسة حديثة تكشف آثارا صحية خطيرة ومدمرة للتوتر في تهديد جديد.. روسيا تُحذر من اختفاء أوروبا بضربة نووية! الإمارات بمجلس الأمن : نؤكد على اهمية منع المليشيات من حيازة الأسلحة المتطورة كالطائرات المسيرة والصواريخ كيف تحمي حسابك في واتساب من الرسائل المجهولة؟ 5 إجراءات لحماية بياناتك من الاختراق عبر الإنترنت الريال اليمني يسجل أكبر انهيار له منذ أشهر والسعودي يتجاوز ال300 ريال
كشفت المملكة العربية السعودية، خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة الحج عبر موقع إنجاز السعودي، وذلك بهدف التسهيل على الحجاج المتقدمين على الحج هذا العام.
إعلان وجاءت خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة الحج على النحو التالي:
1- الدخول على الرابط الجديد لموقع إنجاز https://visa.mofa.gov.sa/2-
اختيار طلب تأشيرة.
3- كتابة رقم طلب إنجاز.
4- كتابة رقم جواز السفر.
5- كتابة الكود الظاهر.
6- اختيار استعلام.وتابعت وزارة الحج السعودية: " وفي حال صدور التأشيرة سيتم ظهور طلب إنجاز بكلمة ظاهرة تم إصدار التأشيرة برقم (........)"