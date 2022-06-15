سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر لهذه الاسباب

الأربعاء 15 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" في بيان إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.

وقال البيان اليوم الأربعاء:"

إن عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية