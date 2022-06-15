الإمارات بمجلس الأمن : نؤكد على اهمية منع المليشيات من حيازة الأسلحة المتطورة كالطائرات المسيرة والصواريخ

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أكدت السفيرة لانا زكي نسيبة،المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الثلااثاء، أن دولة الإمارات تواصل التزامها التاريخي بدعم اليمن وشعبه في هذه الأوقات الصعبة
وقالت نسيبة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، إن إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن لا يمكن أن يتم دون التوصل إلى حل سياسي في البلاد
ودعت المبعوث الأممي إلى اليمن لتكثيف جهوده لفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز، كما ثمنت الانخراط الإيجابي والبناء للحكومة اليمنية في عملية المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة
وتابعت:" نثمن دور حكومات المنطقة في دعم العملية التفاوضية في اليمن وخاصة الدور القيادي للسعودية وسلطنة عمان، مجددة التأكيد على ضرورة ضمان مشاركة المرأة اليمنية بشكل فاعل في العملية السياسية
كما أكدت السفيرة لانا زكي نسيبة،المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ضرورة سرعة معالجة وضع خزان صافر النفطي قبالة سواحل اليمن، مشيرة إلى أنه" يساورنا القلق جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن"
وتابعت:" بالرغم من سريان الهدنة تواصل مليشيات الحوثي أنشطة الحشد والتجنيد في المناطق التي تسيطر عليها"
وشددت مندوبة دولة الإمارات على أهمية منع الحوثيين من الحصول على أسلحة متطورة كالطائرات المسيرة والصواريخ