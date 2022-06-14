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كيف تحمي حسابك في واتساب من الرسائل المجهولة؟

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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من أهم المزايا في تطبيق التراسل الفوري واتساب ميزة “الرسائل المؤقتة”، التي تتيح تعيين وتحديد فترة زمنية لحذف جميع الرسائل الجديدة تلقائيًا، وهي خدعة ذكية لتحسين خصوصيتك من خلال تدمير رسائل واتساب القديمة.

ضبط عدم ظهور الرسائل

 

ويمكن ضبط عدم ظهور الرسائل، ليتم تشغيل الميزة تلقائيًا لجميع الدردشات الجديدة، دون التأثير على المحادثات الحالية، كما يمكن ضبط الأوقات لمدة 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يومًا.

تفعيل الخاصة بهواتف آيفون

 

ويتم تفعيل الخاصية في هواتف “آيفون”، عبر الضغط على “الإعدادات” في أسفل اليمين، أما في نظام “أندرويد”، فيتم الضغط على القائمة ثلاثية النقاط في الجزء العلوي الأيمن واختيار الإعدادات في القائمة، ثم الضغط على الدردشات، وبعدها اختيار الدردشة الاحتياطية، ثم الضغط على النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف ثم اضغط على تشغيل.

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