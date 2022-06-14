5 إجراءات لحماية بياناتك من الاختراق عبر الإنترنت

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وجّه الخبير التقني عبد العزيز الحمادي مجموعة من النصائح لحماية البيانات الشخصية من الاختراق على شبكة الإنترنت.
وطالب الحمادي في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، المواطنين بعدم مشاركة أي بيانات خاصة عبر الانترنت.
وقال: "يجب عدم تحميل أي بيانات خاصة على خدمات التخزين السحابي، وتفعيل الدخول للحسابات بخطوتين وربطها بالجوال الشخصي، وعدم مشاركة البيانات مع أي شخص غير معروف حتى إذا زعم أنه من جهة حكومية، وعدم مشاركة الأجهزة الخاصة مع أقرب الأقربين لأن المستخدم حتى مع الثقة فيه لا يمكن الوثوق بطريقة تعاملهم مع الأجهزة".