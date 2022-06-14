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الريال اليمني يسجل أكبر انهيار له منذ أشهر والسعودي يتجاوز ال300 ريال

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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سجل الريال اليمني، الثلاثاء، أكبر انهيار له منذ أشهر، بعد إعلان البنك المركزي اليمني في عدن نتائج المزاد الأخير الخاص ببيع العملة الأجنبية.

وبحسب مصادر مصرفية، فقد سجل الدولار الواحد 1150 ريال، فيما تجاوز سعر صرف الريال السعودي الـ300 ريال.

وأوضحت المصادر، أن أسعار العملة اليمنية تهاوت بعد إعلان البنك المركزي في عدن نتائج المزاد الأخير الخاص ببيع العملة الأجنبية.

ووصلت قيمة المزاد إلى أكثر من 1120 ريال وهو الارتفاع الأول منذ اعتماد البنك نظام المزادات لتغطية السوق المحلية من العملة الأجنبية قبل أشهر.

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