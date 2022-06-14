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أمريكا تبيع 45 مليون برميل من الاحتياطي النفطي

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها منحت عقودا لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن في مايو أيار.

 

 وأضافت الوزارة في بيان أن الكميات المباعة سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس آب إلى 30 سبتمبر أيلول. وقالت إنها منحت عقود النفط إلى تسع شركات من بينها شيفرون وإكسون موبيل وماراثون بتروليوم.

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