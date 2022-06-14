ليفربول يعلن التعاقد مع نونيز لمدة 6 مواسم

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميا مع الأوروجواياني داروين نونيز قادمًا من بنفيكا البرتغالي.
وكان نادي بنفيكا قد أعلن في وقت سابق بيع اللاعب لنادي ليفربول مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، مع وجود إضافات قد تصل بقيمة الصفقة حتى 80 مليون جنيه إسترليني.
وأبدى ليفربول الإنجليزي ترحيبه بلاعبه الجديد عبر موقعه الإلكتروني، والذي وقع عقدًا مع الفريق بحسب تقارير صحفية حتى صيف عام 2028.
وعبر داروين نونيز عن سعادته بالانتقال لـ ليفربول قائلًا:" أنا حقًا سعيد ومسرور لأن أكون هنا في ليفربول، هو نادي ضخم."
وشهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول اقتراب رحيل الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح عن الفريق الإنجليزي .