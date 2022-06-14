بايدن يزور السعودية بدعوة من الملك سلمان.. والبيت الأبيض يكشف الهدف منها

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيزور السعودية في 15 و 16 يوليو/تموز المقبل، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

وقال في بيان: “بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم فخامة الرئيس جوزيف بايدن بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و 17”.

وأضاف: “يلتقي الرئيس الأمريكي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم”.

تابع البيان: “كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 يوليو 2022”.

إلى ذلك، قال البيت الأبيض في بيان: “بايدن يثمن دعوة الملك سلمان ويتطلع إلى هذه الزيارة المهمة”.

وأضاف: “زيارة بايدن تأكيد على مواجهة التحديات المشتركة واستقرار الشرق الأوسط”.