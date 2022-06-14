بعيدا عن الملف الانساني.. المبعوث الأممي الى اليمن يكشف مهمته خلال الفترة القادمة

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قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانش غروندبيرغ، اليوم الثلاثاء، إنه قدّم مقترحًا لفتح طريق تعز تدريجيًا، مؤكدًا التعاطي الايجابي من قبل الحكومة الشرعية، فيما لا يزال في انتظار رد الحوثيين.
وأوضح غروندبيرغ، في إحاطته لمجلس الأمن، - تجري في هذه الأثناء - أنه "بعد جولتين من المداولات حول الخيارات المطروحة من قبل كل جانب، قدمتُ للأطراف مقترحًا لفتح الطرق تدريجيًا في تعز وأماكن أخرى".
وأضاف: "شجعني الرد الإيجابي الذي تلقيته من الحكومة اليمنية وما زلت في انتظار الرد من قبل الحوثيين".
وأشار إلى أن "خططه خلال الفترة المقبلة العمل مع الأطراف لدعم وتنفيذ جميع عناصر الهدنة، والتوصل إلى حلول أكثر استدامة".
وأكد أن الفترة المقبلة، "سيقوم خلالها بالشروع في المفاوضات على المسارين الاقتصادي والأمني". مشددا على "ضرورة أن يسير هذا العمل في اتجاه التوصل إلى تسوية سياسية".