تعرف على أكبر هوامير نفط الحوثي.. السعودية تصنف 19 فردا وشركة على لائحة الإرهاب لارتباطهم بمليشيا الحوثي

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، يوم الثلاثاء، تصنيف 19 فردا وكياناً على لائحتها للإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة "واس" السعودية، أن التصنيف اشتمل على 8 أفراد، و11 كياناً مرتبطة بأنشطة داعمة للمليشيات المتمردة في اليمن.

وأكدت "أنّ المملكة، عاقدة العزم وستستمر بالعمل على وقف تأثير ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه الشقيق ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية".

وشمل التصنيف شركات نفطية وتجارية ومصرفية مرتبطة بالحوثيين، وشخصيات تعمل لصالحهم وأخرى مدرجة في قائمة المطلوبين للتحالف العربي.

وينص التصنيف على "تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء والكيانات المصنفة، وعددها (19) اسمًا، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين".

أسماء الأفراد والكيانات المُصنّفة من قبل السعودية على لاحة الإرهاب كالتالي:

المدعو / صالح بن محمد بن حمد بن شاجع: الجنسية / يمني، يرتبط ويتعاون مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويُقدّم الدعم المالي، والأسلحة والذخائر لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

المدعو / نبيل بن عبدالله بن علي الوزير: الجنسية / يمني، ويُعد أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

المدعو / إسماعيل بن إبراهيم الوزير: الجنسية / يمني، يتولى إدارة العديد من الشركات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

المدعو / قصي بن إبراهيم الوزير: الجنسية / يمني، يرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويُعد مؤسس شركة (فيول أويل) لاستيراد المشتقات النفطية، التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

المدعو / علي بن ناصر قرشة: (سبق الإعلان عنه في قائمة المطلوبين للمملكة بتاريخ 16 / 2 / 1439هـ). الجنسية / يمني، يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويعمل على تجهيز الأسلحة والمعدات لميليشيا "الحوثي" الإرهابية، كما يعمل على تسهيل التعاون بين الحرس الثوري الإيراني، وميليشيا "الحوثي" الإرهابية، وأنشأ شركة (الذهب الأسود)، وشركات نفطية أخرى، التي تعمل على تهريب وشراء النفط الإيراني.

المدعو / زيد بن علي بن يحيى الشرفي: الجنسية / يمني، يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، يملك شركة (سلم رود) للتجارة والاستيراد، وكذلك شركة (أويل برايمر)، ويتولى إدارة شركة (أزال)، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل تلك الشركات على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

المدعو / عبدالله بن أبكر عبدالباري: الجنسية / يمني، مؤسس شركة (أبكر للخدمات النفطية)، ويتعاون مع ميليشيا "الحوثي" الإرهابية في مجال استيراد النفط الإيراني.

المدعو / صدام بن أحمد بن محمد الفقيه: الجنسية / يمني، يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويُعد مؤسس شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وعضواً في مجلس إدارة شركة "الفقيه العالمية" للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل الشركتان على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

الكيانات شركة / سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة: مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

مؤسسة / الزهراء للتجارة والتوكيلات: مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل المؤسسة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

شركة / أبراج اليمن، وشركة الذهب الأسود: مقرهما : الجمهورية اليمنية، وتُقدّمان التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

شركة / فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية: مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

شركة / سلم رود للتجارة والاستيراد: مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

شركة / أبكر للخدمات النفطية: مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

شركة / الفقيه العالمية للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة: مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

شركة / سبأ العالمية للتبغ المحدودة: مقرها : الجمهورية اليمنية، وتقدّم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

شركة / أويل برايمر: مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

شركة / يمن أبوت للتجارة المحدودة: مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

شركة / صحاري للصرافة والتحويلات المالية: مقرها : الجمهورية اليمنية، وتقدّم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.