وزارة الأوقاف تعتمد أحدث أسطول بري مكون من ٢٧٥ باص لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 390

اعتمد قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف ، اليوم، سبع شركات نقل دولية لتفويج الحجاج من اليمن إلى الأراضي المقدسة والعودة، بأسطول حديث يصل إلى ٢٧٥ باص معد بأحدث المواصفات الفنية ومزود بتقنية الوسائط الإعلامية المتعددة.

وأكد معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة في تصريح صحفي وصل مارب برس نسخة منه " أن الوزارة تسعى إلى التميّز في كل الخدمات المقدمة للحجاج، ابتداًء باختيار الأبراج الفندقية المصنفة، مرورًا بشركات النقل الدولية المزودة بأحدث تقنيات الأمن والسلامة، وتقديم الوجبات والإعاشة للحجاج تحت إشراف لجان ميدانية وصحية، والإشراف على حزم الخدمات التي تقدمها المؤسسة الأهلية للطوافة في المشاعر المقدسة من إعاشة وتسكين وتوفير لكافة الخدمات التي يحتاجها حجاج بلادنا، إلى باصات النقل بين المشاعر.

من جهته أوضح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش أن الوزارة وضعت معايير دقيقة للشركات الراغبة في تفويج الحجاج أهمها كفاءة السائقين وحداثة الباصات ومواصفات الأمن والسلامة، فتقدمت سبع شركات دولية تمتلك أحدث موديلات الباصات مابين ٢٠٢٠ و ٢٠٢٢م.

وأكد الوكيل الرباش أن الوزارة قامت بزيارة لمكاتب شركات النقل الدولية،

واطلعت على الباصات، وطابقت المعايير عليها من حيث مواصفات الأمن والسلامة والسعة والوسائط الإعلامية المتعددة، واعتمدت ٢٧٥ باصًا سعة ٤٩ راكب، وأضاف أن الوزارة قامت اليوم بتوقيع أول عقدين مع شركتي رُبا الحجاز، وقافلة الحجاز، لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة (مكة المكرمة -منى-مزدلفة-عرفات-مزدلفة-منى-مكة المكرمة)..

وأوضح مدير النقل بقطاع الحج والعمرة صالح العولقي أن شركات النقل الدولية المعتمدة لتفويج الحجاج هذا العام ١٤٤٣ هجرية، لها أسطول مزود بورش فنية متنقلة، وملتزمة بتوفير البدائل من الباصات في حال تعرض أيٍ من باصاتها لعطل فني على امتداد الطريق الواصل من اليمن إلى الأراضي المقدسة،.

حيث أكد أن الشركات المستوفية الشروط والمعتمدة لدى هيئة النقل البري والسلطات الرسمية في كلٍ من بلادنا والمملكة العربية السعودية هي :

الرفيق وكيل شركة البركة السعودية، ندى الطموح وكيل شركة ربا الحجاز السعودية، قافلة الحجاز عبر فرعها في اليمن، الشراع وكيل شركة مكيون السعودية، نجمة الأفضل وكيل شركة سمايا، الرشيد، وكيل شركة أبو سرهد السعودية، رحيل وكيل شركة رواحل السعودية.

وأوضح مدير النقل أن الأسعار المعتمدة ستكون كالتالي :

مأرب- سيئون-شبوة بـ٦٠٠ ريال للباص العادي و٧٥٠ ريال للباصات الـvip، عدن-المكلا-الضالع بـ٧٠٠ ريال للباص العادي و٨٥٠ ريال للباص الـvip، صنعاء - ذمار - البيضاء - رداع - إب-تعز ٩٠٠ ريال للباص العادي و ١٠٥٠ ريال للباص الـvip، الحديدة - المهرة ٩٥٠ ريال للباص العادي و١١٠٠ريال للباص الـvip.