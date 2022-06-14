‏انهيار في الأسواق المالية العالمية.. الخسائر تصل إلى تريليون و206 مليارات دولار

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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خسر أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه 1.4 تريليون دولار منذ بداية 2022، بما في ذلك 206 مليارات دولار أمس الإثنين، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، إذ تنهار الأسواق المالية العالمية تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة والقلق من التضخم.

تمثل الخسارة تناقضاً صارخاً مع ما حدث خلال العام الماضي، عندما أدى ارتفاع الأسواق إلى زيادة عدد الأفراد ذوي الثروات العالية بنحو 8%، بما في ذلك 13% في أميركا الشمالية، وفقاً لتقرير الثروة العالمية الذي أصدرته شركة "كابجيميني" اليوم الثلاثاء.

شهد الأشخاص الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بقيمة 30 مليون دولار أو أكثر، زيادة ثروتهم بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2020، وهي أسرع وتيرة بين المجموعات التي تناولها التقرير.

حقق الأشخاص الذين لديهم مليون دولار إلى 5 ملايين دولار -يُعرفون بأنهم "أصحاب الملايين المجاورين"- أبطأ نمو للثروة بنسبة 7.8%.