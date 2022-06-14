قرار رئاسي جديد ومفاجئ بتغيير اسم الخطوط الجوية التركية اشتعال حرب الإقتصاد حتى في السيارات.. خطة غربية بعيدة المدى لتدمير الاقتصاد الروسي وزارة الأوقاف تعتمد أحدث أسطول بري مكون من ٢٧٥ باص لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة انهيار في الأسواق المالية العالمية.. الخسائر تصل إلى تريليون و206 مليارات دولار طلب رسمي بمغادرة الإسرائيليين فوراً من هذه الدولة الاتحاد الأوروبي يلفت الانتباه لخطوة مهمة من شأنها انعاش الاقتصاد اليمني طالبان تعلن عن مقتل قيادي بارز ومهم في داعش الرئيس المصري يوجه رسالة للسعودية والإمارات حول أموالهم في بنوك مصر الإفتاء يحسم الجدل في دفن النساء والرجال في قبر واحد إلا في هذه الحالة قائمة المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر
خسر أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه 1.4 تريليون دولار منذ بداية 2022، بما في ذلك 206 مليارات دولار أمس الإثنين، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، إذ تنهار الأسواق المالية العالمية تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة والقلق من التضخم.
تمثل الخسارة تناقضاً صارخاً مع ما حدث خلال العام الماضي، عندما أدى ارتفاع الأسواق إلى زيادة عدد الأفراد ذوي الثروات العالية بنحو 8%، بما في ذلك 13% في أميركا الشمالية، وفقاً لتقرير الثروة العالمية الذي أصدرته شركة "كابجيميني" اليوم الثلاثاء.
شهد الأشخاص الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بقيمة 30 مليون دولار أو أكثر، زيادة ثروتهم بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2020، وهي أسرع وتيرة بين المجموعات التي تناولها التقرير.
حقق الأشخاص الذين لديهم مليون دولار إلى 5 ملايين دولار -يُعرفون بأنهم "أصحاب الملايين المجاورين"- أبطأ نمو للثروة بنسبة 7.8%.