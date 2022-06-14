‏طلب رسمي بمغادرة الإسرائيليين فوراً من هذه الدولة

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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حث وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد، المواطنين الإسرائيليين فى تركيا على العودة «فى أسرع وقت ممكن» على خلفية التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف إسرائيليين.

وقال لبيد إن الإسرائيليين فى تركيا يواجهون «خطرا حقيقيا وفوريا» من عملاء إيرانيين، «متحدثا عن «عدة محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيليين فى عطلة فى اسطنبول».

وبعد ساعات من بيانه أعلن مجلس الأمن القومى الإسرائيلى رفع تحذيره بشأن السفر إلى اسطنبول إلى أعلى مستوى.

وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان).

قد ذكرت فى وقت سابق أن عملاء إيرانيين خططوا لخطف إسرائيليين فى تركيا قبل شهر.

وتم إحباط المؤامرة بعد أن نبهت إسرائيل أنقرة بشأن التهديد.

وقال لبيد فى البيان : «أود أن أشكر الحكومة التركية على جهودها لحماية أرواح المواطنين الإسرائيليين».

كما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مسئول أمنى قوله إن هناك عدة «خلايا» إيرانية تخطط لعمليات ضد السياح الإسرائيليين فى تركيا.

من جانبها، أكدت تركيا، أنها «بلد آمن» وأن السلطات المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب.

وتأتى هذه التحذيرات وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، إذ ألقت طهران باللوم على الدولة العبرية فى سلسلة من الهجمات على بنيتها التحتية النووية والعسكرية، داخل إيران.

وكذلك فى سوريا .. فى غضون ذلك، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بينى جانتس، لإقامة قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة إيران.

وقال جانتس، خلال حفل للجيش الإسرائيلي: «الشراكة والعلاقة العميقة مع شركائنا وحلفائنا الأمريكيين، وكذلك العلاقات التى بنيناها ونطورها فى السنوات الأخيرة مع دول المنطقة، هى عنصر أساسى لتفوق إسرائيل فى المنطقة». .اقرأ ايضا | أردوغا