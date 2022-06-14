الاتحاد الأوروبي يلفت الانتباه لخطوة مهمة من شأنها انعاش الاقتصاد اليمني

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، الثلاثاء، أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي اليمني.

جاء ذلك، في كلمة له، خلال افتتاح حلقة النقاش مع رواد الأعمال اليمنيين في اليمن والمهجر ضمن حملة “لنتحدث عن اليمن” التي تنظمها بعثة الاتحاد الأوروبي.

وقال غابرييل، إن “تمكين القطاع الخاص ليصبح أكثر مرونة في مواجهة الأزمة وفي مرحلة مبكرة بعد النزاع يمكن أن يظهر في مجتمعات قادرة بشكل أفضل على التعامل مع المخاطر والصدمات من خلال الاعتماد على الذات اقتصاديا”.

وأضاف “بالرغم من النزاع والأزمة الإنسانية الجاريين، نؤمن بإمكانات اقتصاد اليمن نظراً لجودة منتجاته وعلاقاته الاقتصادية مع البلدان المجاورة”.

وخلال السنوات الماضية، نادرا ما حصل اليمن واليمنيون على الاهتمام الدولي الذي يستحقونه، ونادرا ما حظوا بفرص ليحكوا قصصهم وليتحدثوا عن التحديات الشخصية وصمودهم في وجه الأزمة.

ووفقاً لموقع الاتحاد الأوربي، فإن النقاش ركز على مهارات ريادة الأعمال ومبادرات اليمنيين إنعاش الاقتصاد اليمني.

وسيشارك المتحدثون من المهجر ومن اليمن بقصصهم حول الشركات والمشاريع التي أنشأوها وكيف تمكنوا من التغلب على التحديات وتوفير فرص العمل وتحقيق النجاح.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي، عن ثقته في الخروج من هذه النقاشات في التفكير البناء حول كيفية فتح اقتصاد اليمن ورسم المسار نحو التعافي.

ويمر الاقتصاد اليمني بسنوات عجاف أوهنت قواه الحية وأضعفت قدراته الإنتاجية وبددت طاقاته المادية والمالية والبشرية نتيجة للوضع المعقد الذي تعيشه البلاد على مختلف الصعد.