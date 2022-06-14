طالبان تعلن عن مقتل قيادي بارز ومهم في داعش

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت حركة «طالبان» أمس أنها قتلت «قائداً مهماً» في تنظيم «داعش» خلال عملية أمنية قرب كابل.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»، إن قوات الحركة نفذت «عمليات نوعية ناجحة استهدفت مخبأً للخوارج في مديرية بجرامي قرب مدينة كابل»، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن قتل 8 من عناصر «داعش» في اشتباكات بولاية تخار شمال البلاد.

وأكد ذبيح الله مجاهد أن العملية التي حصلت في بجرامي أسفرت عن مقتل «قائد مهم» و»القبض على عنصر مهم آخر».

وأضاف أن الخلية المستهدفة «تنتمي إلى الفريق المسؤول عن شن الهجمات الإجرامية على المساجد ودور العبادة وأعمدة نقل الكهرباء»، في إشارة إلى اعتداءات تُنسب إلى «ولاية خراسان» (فرع «داعش» الأفغاني).

في غضون ذلك، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجُرح 19 آخرون جراء سلسلة انفجارات وهجمات في خمس ولايات أفغانية أول من أمس.

ووقعت الانفجارات والهجمات التي استهدفت في معظمها قوات «طالبان»، في ولايات بلخ وبدخشان وقندهار وكونار وقندوز.

وفي مدينة مزار الشريف شمالي البلاد، قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون عندما تعرضت حافلة صغيرة تقل موظفين في المطار لهجوم من جانب «أعداء»، حسبما قال المتحدث باسم شرطة المحافظة محمد آصف وزيري لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي مدينة أسد آباد بولاية كونار، أسفر انفجار قنبلة عن مقتل أحد عناصر «طالبان» وإصابة ستة أشخاص آخرين بينهم مدني، حسبما ذكرت قناة «طلوع نيوز» المحلية.

وفي هجوم مماثل، أصيب طفل على الأقل بجروح بعد أن أصابت قنبلة مزروعة على جانب الطريق سيارة أخرى تابعة لـ«طالبان» في مدينة فايز آباد بإقليم بدخشان.

وفي مدينة قندوز، قال مسؤول صحي إن ثلاثة جرحى نقلوا إلى المستشفيات نتيجة انفجار.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم إن الانفجار نجم عن متفجرات وضعت داخل عربة فاكهة.

وقال مسؤول محلي إن طفلين ورجلاً أصيبوا بجروح بعد انفجار ذخائر غير منفجرة في منطقة سبين بولداك بإقليم قندهار جنوبي البلاد.

وأشارت بعض التقارير إلى استهداف قيادي من «طالبان».

وشهد، أول من أمس، مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل في انفجار استهدف حافلة صغيرة في كابل