الإفتاء يحسم الجدل في دفن النساء والرجال في قبر واحد إلا في هذه الحالة

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تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه ما حكم دفن الرجال والنساء في عين واحدة؟
وأجابت الدار بأنه لا يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال:
فيجوز دفن النساء مع الرجال في عين واحدة عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك