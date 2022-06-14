الإفتاء يحسم الجدل في دفن النساء والرجال في قبر واحد إلا في هذه الحالة

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه ما حكم دفن الرجال والنساء في عين واحدة؟

وأجابت الدار بأنه لا يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال:

فيجوز دفن النساء مع الرجال في عين واحدة عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك