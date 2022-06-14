آخر الاخبار

قرار رئاسي جديد ومفاجئ بتغيير اسم الخطوط الجوية التركية اشتعال حرب الإقتصاد حتى في السيارات.. خطة غربية بعيدة المدى لتدمير الاقتصاد الروسي وزارة الأوقاف تعتمد أحدث أسطول بري مكون من ٢٧٥ باص لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة ‏انهيار في الأسواق المالية العالمية.. الخسائر تصل إلى تريليون و206 مليارات دولار ‏طلب رسمي بمغادرة الإسرائيليين فوراً من هذه الدولة الاتحاد الأوروبي يلفت الانتباه لخطوة مهمة من شأنها انعاش الاقتصاد اليمني طالبان تعلن عن مقتل قيادي بارز ومهم في داعش الرئيس المصري يوجه رسالة للسعودية والإمارات حول أموالهم في بنوك مصر الإفتاء يحسم الجدل في دفن النساء والرجال في قبر واحد إلا في هذه الحالة قائمة المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر

الإفتاء يحسم الجدل في دفن النساء والرجال في قبر واحد إلا في هذه الحالة

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 286

 

 تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه ما حكم دفن الرجال والنساء في عين واحدة؟

وأجابت الدار بأنه لا يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال:

فيجوز دفن النساء مع الرجال في عين واحدة عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك

إقراء أيضاً
خطأ خطير من الطبيعة.. جراد البحر يغزو العالم
شاهد صور ساحرة للقمر لحظة مرور طائرة أمامه في السماء التقطها مصور سعودي
بلدان في العالم لا تحتوي على مطارات.. ما هي؟
قريباً.. «واتساب» يضيف هذه الميزة الجديدة
للمرة الأولى.. ناسا تطلق صواريخ من خارج أمريكا
الكهرباء تصل السماء.. العالم على موعد مع طائرة ثورية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس