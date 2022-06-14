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قائمة المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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حجزت أستراليا البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، بفوزها في الملحق العالمي على البيرو، بركلات الترجيح، أمس الاثنين.

ويتحدد صاحب البطاقة الـ32 الأخيرة لمونديال قطر، في مباراة ستجمع مساء اليوم الثلاثاء، بين نيوزيلندا وكوستاريكا ضمن الملحق العالمي المؤهل للنهائيات.

 وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم: الدولة المضيفة: قطر (آسيا).

أوروبا:

ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا، ويلز.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي.

آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية، أستراليا.

كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)

: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة. إفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون.

الملحق العالمي على البطاقة المتبقية (14 يونيو): نيوزيلندا # كوستاريكا

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