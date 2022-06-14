قرار رئاسي جديد ومفاجئ بتغيير اسم الخطوط الجوية التركية اشتعال حرب الإقتصاد حتى في السيارات.. خطة غربية بعيدة المدى لتدمير الاقتصاد الروسي وزارة الأوقاف تعتمد أحدث أسطول بري مكون من ٢٧٥ باص لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة انهيار في الأسواق المالية العالمية.. الخسائر تصل إلى تريليون و206 مليارات دولار طلب رسمي بمغادرة الإسرائيليين فوراً من هذه الدولة الاتحاد الأوروبي يلفت الانتباه لخطوة مهمة من شأنها انعاش الاقتصاد اليمني طالبان تعلن عن مقتل قيادي بارز ومهم في داعش الرئيس المصري يوجه رسالة للسعودية والإمارات حول أموالهم في بنوك مصر الإفتاء يحسم الجدل في دفن النساء والرجال في قبر واحد إلا في هذه الحالة قائمة المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر
حجزت أستراليا البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، بفوزها في الملحق العالمي على البيرو، بركلات الترجيح، أمس الاثنين.
ويتحدد صاحب البطاقة الـ32 الأخيرة لمونديال قطر، في مباراة ستجمع مساء اليوم الثلاثاء، بين نيوزيلندا وكوستاريكا ضمن الملحق العالمي المؤهل للنهائيات.
وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم: الدولة المضيفة: قطر (آسيا).
أوروبا:
ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا، ويلز.
أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي.
آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية، أستراليا.
كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)
: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة. إفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون.
الملحق العالمي على البطاقة المتبقية (14 يونيو): نيوزيلندا # كوستاريكا