سلطات الحوثي تسرح المئات من موظفي مصلحة الجمارك وتستبدلهم بموالين لها

قرار رئاسي جديد ومفاجئ بتغيير اسم الخطوط الجوية التركية اشتعال حرب الإقتصاد حتى في السيارات.. خطة غربية بعيدة المدى لتدمير الاقتصاد الروسي وزارة الأوقاف تعتمد أحدث أسطول بري مكون من ٢٧٥ باص لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة انهيار في الأسواق المالية العالمية.. الخسائر تصل إلى تريليون و206 مليارات دولار طلب رسمي بمغادرة الإسرائيليين فوراً من هذه الدولة الاتحاد الأوروبي يلفت الانتباه لخطوة مهمة من شأنها انعاش الاقتصاد اليمني طالبان تعلن عن مقتل قيادي بارز ومهم في داعش الرئيس المصري يوجه رسالة للسعودية والإمارات حول أموالهم في بنوك مصر الإفتاء يحسم الجدل في دفن النساء والرجال في قبر واحد إلا في هذه الحالة قائمة المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر
قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، ان سلطات الانقلاب الحوثية، سرحت المئات من موظفي مصلحة الجمارك، بدوافع عنصرية واستبدالهم بعناصر موالية لها.
وذكرت المصادر، بأن مليشيا الحوثي تعمدت إقصاء وإزاحة مئات الموظفين في مصلحة الجمارك، تحت ذريعة الإحالة إلى التقاعد، دونما تسوية قانونية لأوضاع الموظفين المنهوبة مرتباتهم ومستحقاتهم الوظيفية منذ العام 2016م.
وكان مجلس النواب في صنعاء أوقف، في وقت سابق، خطة حوثية لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين واستبدالهم بعناصر موالية للجماعة، تحت عنوان "الإحالة إلى التقاعد" لمن بلغ أحد الأجلين.
وسبق أن ازاحت مليشيا الحوثي، الكوادر الوطنية من الوظائف، وإحلال عناصر موالية لها غير مؤهلة، وأنشأت هيئات موازية لمؤسسات الدولة، التي عملت على تعطيلها وإفراغها من مضمونها القانوني والدستوري، خلال السنوات الماضية.