سلطات الحوثي تسرح المئات من موظفي مصلحة الجمارك وتستبدلهم بموالين لها

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، ان سلطات الانقلاب الحوثية، سرحت المئات من موظفي مصلحة الجمارك، بدوافع عنصرية واستبدالهم بعناصر موالية لها.

وذكرت المصادر، بأن مليشيا الحوثي تعمدت إقصاء وإزاحة مئات الموظفين في مصلحة الجمارك، تحت ذريعة الإحالة إلى التقاعد، دونما تسوية قانونية لأوضاع الموظفين المنهوبة مرتباتهم ومستحقاتهم الوظيفية منذ العام 2016م.

وكان مجلس النواب في صنعاء أوقف، في وقت سابق، خطة حوثية لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين واستبدالهم بعناصر موالية للجماعة، تحت عنوان "الإحالة إلى التقاعد" لمن بلغ أحد الأجلين.

وسبق أن ازاحت مليشيا الحوثي، الكوادر الوطنية من الوظائف، وإحلال عناصر موالية لها غير مؤهلة، وأنشأت هيئات موازية لمؤسسات الدولة، التي عملت على تعطيلها وإفراغها من مضمونها القانوني والدستوري، خلال السنوات الماضية.