تصفية رجل الأعمال "الرشيدي" واصابة نجله وحفيده

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قُتل رجل أعمال برصاص مسلح في مديرية يافع بمحافظة لحج (جنوب اليمن) بعد أقل من 24 ساعة من حادثة مماثلة بذات المحافظة التي تشهد انفلاتاً أمنياً واسعاً.
وقالت مصادر محلية، إن رجل الأعمال محسن الرشيدي قُتل، اليوم، برصاص مسلح في مركز منطقة لبعوس بمديرية يافع. وأوضحت المصادر أن مسلحاً -لم تعرف هويته بعد- أطلق النار من سلاحه بشكل مكثف على الرشيدي ونجله وحفيده مما أدى إلى مقتله وإصابة نجله وحفيده بجروح بالغة.
وأشارت المصادر إلى أن الحادثة جاءت إثر خلافات بين المسلح والرشيدي الذي ينشط في مجال استيراد وبيع المواد الغذائية ومواد البناء.
تأتي الحادثة بعد ساعات من مقتل القيادي بالمقاومة الجنوبية "رشدي الطيار" برصاص مسلح في مركز مديرية الحبيلين بمحافظة لحج وسط انفلات أمني وارتفاع وتيرة جرائم القتل في محافظة لحج في ظل عجر الأجهزة الأمنية والعسكرية عن وضع حد لها.