برلمانيو صنعاء ينتفضون بوجه سلطات الانقلاب ويتمردون على "الراعي"

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نفذ عدد من أعضاء مجلس النواب الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان احتجاجا على فساد قيادة المجلس.

وقالت مصادر برلمانية إن 13 نائباً قاموا بالاعتصام داخل مجلس النواب احتجاجاً على عدم انزال المجلس تقارير الحسابات للسنوات الخمس الماضية الى القاعة لمناقشتها، وصرف مستحقات الأعضاء المتوفين.

والنواب المعتصمون هم: أحمد سيف حاشد، خالد مجود الصعدي، علي محمد الزنم، فيصل عريج، محمد عبد الله اهيف، حسين قاصرة، مختار ابو راس، احمد الضبيبي، خالد عبدالباري جيلان، علي هبة منصري، عبدالعزيز قاسم الجنيد، احمد عبد الرب الدخين، بسام علي الشاطر.

وأعلن المعتصمون اضافة مطلب صرف مرتبات النائب فيصل عريج، الذي يقول انه لم يستلم مرتباته لأشهر مضت، فيما تظهر في كشوفات المرتبات بأنها مستلمة وموقع عليها.

وكانت هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة قد هددت بتنزيل مرتبات الأعضاء الجدد، على خلفية استمرار المطالبات بانزال الحسابات الختامية للنقاش في قاعة المجلس.

وبدأ الاعتصام يوم الأحد بمشاركة أربعة أعضاء في مجلس النواب، في قاعة البرلمان قبل أن يتم رفعه بعد ساعتين اثر تدخل نائب رئيس مجلس النواب في صنعاء عبدالرحمن الجماعي والذي وعد بمناقشة المطالب في جلسة أمس الاثنين.

وأعاد النواب اعتصامهم ولكن هذه المرة بعدد أكبر بعد رفض رئاسة البرلمان مطالب النواب، فيما تتوقع مصادر ان يتم رفع الاعتصام بالقوة من قبل مليشيات الحوثي.