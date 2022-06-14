أول تعليق للمبعوث الأممي حول زيارته لصنعاء وموقف الحوثيين من فك الحصار عن تعز

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، إن الأخير ينتظر رداً وشيكاً من الحوثيين، حول المقترح الذي تم طرحه في مفاوضات العاصمة الأردنية عمان، بخصوص فتح الطرق في عدة محافظات يمنية بينها تعز.

وأضاف مكتب "غروندبرغ" في بيان، إن المبعوث الأممي "زار صنعاء الأسبوع الماضي ليناقش عدة قضايا، بما فيها مقترح أممي لإعادة فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى بشكل تدريجي". وأشار المكتب إلى أن "غروندبرغ يتوقع رداً وشيكاً من صنعاء حول المقترح الأممي".

وبحسب مكتب "غروندبرغ"، فإن المقترح يأخذ بعين الاعتبار مختلف المخاوف التي عبّر عنها الطرفان خلال النقاشات التي ابتدأت خلال الشهر المنصرم في العاصمة الأردنية، عمّان، مضيفاً أن "فتح الطرق عبارة عن اجراء لتخفيف معاناة اليمنيين، ولتطبيع الأوضاع وتسهيل حرية حركة المدنيين اليمنيين".

وقال المكتب "يواصل المبعوث الخاص التزامه بالعمل مع الأطراف لتنفيذ جميع عناصر الهدنة للمتابعة في إيصال فوائد ملموسة للنساء والرجال والأطفال اليمنيين، والتواصل بخصوص الخطوات القادمة لتعزيز الفرصة التي توفرها الهدنة لوضع اليمن على مسار السلام".