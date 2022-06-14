تقرير يكشف حجم احتياطيات الدول العربية من الذهب بالأرقام بنهاية الربع الأول من 2022

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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في تقرير لها، كشفت صحيفة "الاقتصادية" عن حجم احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

في تقرير رصدته وحدة التقارير فيها، أن "السعودية استحوذت على 22.9% من احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنحو 323.1 طن، فيما يملك العرب نحو 1412.7 طن بنهاية الفترة نفسها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "احتياطيات السعودية من الذهب شكلت بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 0.91% من الاحتياطيات العالمية البالغة 35.59 ألف طن من الذهب، فيما تشكل احتياطيات العرب نحو 4% من الاحتياطي العالمي".

كما كشف التقرير، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، أن "الولايات المتحدة تصدرت أكبر حائزي الذهب عالميا: "8.13 ألف طن تمثل 22.9% من العالم"، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، في حين جاءت السعودية في المرتبة الـ18 بين كبار ملاك الذهب العالميين، التي تضم صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، بينما تعتبر المملكة الـ16 بين دول العالم بين كبار ملاك الذهب، في حال استثناء صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي". وبين التقرير أن "السعودية حلت في المرتبة الأولى بين الـ18 دولة عربية لديها احتياطي من الذهبي".

وفي سياق متصل، أشارت "الاقتصادية" إلى أن "مصر تصدرت دول العالم الأكثر ارتفاعا في احتياطياتها من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بـ44.06 طن، فيما جاءت قطر ثالث دول العالم انخفاضا في احتياطيات الذهب بـ5.44 طن، حيث "يعد احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية مؤشرا على القوة الائتمانية للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، كما أنه يمنح الدول أمانا خلال الأزمات المالية وآخرها "كورونا"، التي شهدت مشتريات واسعة للبنوك المركزية تحوطا ضد الأزمة، وكونه مخزنا آمنا للقيمة، تبقي البنوك المركزية جزءا من احتياطياتها بمنأى عن تقلبات سعر صرف العملات، الذي يمكن أن يتآكل مع تقلبات الأسواق أو الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وفق الصحيفة.

ورصد التقرير الترتيب عربيا لاجتياطي الذهب، مشيرا إلى أنه جاء كالآتي:

" - في المرتبة الثانية عربيا خلف السعودية:

لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، يشكل 20.3% من احتياطي الذهب العربي.