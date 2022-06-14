الدكتوراة في ادارة الاعمال للباحث منصور المساجدي

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 244

حصل الباحث منصور محمد المساجدي موفد وزارة التعليم العالي إلى الهند على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بامو الهندية بعد دفاع علني وناجح عن أطروحته الموسومة بـ " دراسة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في الجامعات الحكومية اليمنية.

وقد قدّم الباحث عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالأطروحة و بأداء الباحث المتمكّن والذي أجاب على كل تساؤلات اللجنة والحضور.

وأعلنت لجنة التحكيم منح الباحث درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال مع التوصية بنشر الأطروحة.