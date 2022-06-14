الدكتوراة في ادارة الاعمال للباحث منصور المساجدي

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حصل الباحث منصور محمد المساجدي موفد وزارة التعليم العالي إلى الهند على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بامو الهندية بعد دفاع علني وناجح عن أطروحته الموسومة بـ " دراسة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في الجامعات الحكومية اليمنية.
وقد قدّم الباحث عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالأطروحة و بأداء الباحث المتمكّن والذي أجاب على كل تساؤلات اللجنة والحضور.
وأعلنت لجنة التحكيم منح الباحث درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال مع التوصية بنشر الأطروحة.