مليشيا الحوثي تجند 800 سجين بصفوفها مقابل وعود بالافراج

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لتوفير العنصر البشري لتغطية هجماتها، وبعد تنفيذ حملات لتجنيد الأطفال واللاجئين، بدأت ميليشيا الحوثي حملات من نوع آخر لتجنيد السجناء المعتقلين في محافظات عدة.
وقالت مصادر مطلعة أن الميليشيا دربت 800 سجين من محافظات ذمار وريمة وإب والمحويت وحجة كقوة، ضمن ما يسمى "قوى الإسناد" حيث يجري تدريبهم مع آخرين من محافظات الحديدة وصنعاء.
وأكدت المصادر أن تلك المعسكرات المعدة للتدريب تقع في مناطق مثل، جبل "الشرق" في ذمار وجبل في الجعفرية بريمة. كذلك، خصص معسكران للسجناء من محافظات ريمة وذمار وإب، بالإضافة لمعسكر في "خميس بني سعد" في المحويت والذي خصص لتدريب السجناء من محافظات المحويت وحجة وصنعاء والحديدة.
إلى ذلك، أفادت معلومة أولوية بأن السجون المركزية والاحتياط الخاضعة للحوثي تضم 6 آلاف و500 سجين على ذمة قضايا مختلفة ويتم تجنيدهم على أن تتكلف هيئة الزكاة الحوثية بدفع أي ذمم مالية عليهم. وتقدم لهم المليشيات أيضاً الوعود بالقتال من 6 شهور إلى عام قبل إطلاق سراحهم بحسب الاشتراطات الحوثية.