مقتل مواطن ونجله بلغم حوثي في الحديدة

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قتل مواطن ونجله، الإثنين، جراء إنفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقالت مصادر محلية، أن المواطن يدعى "أحمد عبدالله الزمي" ونجله "صبري" وقتل جراء إنفجار اللغم الحوثي في مديرية حيس على الطريق المؤدي إلى مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة.
وخلال اليومين الماضيين قتل وأصيب 12 شخص بينهم 11 مدنيا، جراء إنفجار مقذوفات وألغام حوثية بعدد من المحافظات، وفقا للمرصد اليمني للألغام.