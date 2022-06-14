الحوثيون يشعلون المعارك في تعز بالتزامن مع وجود فريق أممي بالمدينة

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اندلعت اشتباكات عنيفة، الإثنين، بين قوات الجيش الوطني وبين مليشيا الحوثي الانقلابية بعدد من جبهات محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بعد هجمات حوثية حاولت خلالها التسلل الى مواقع القوات الحكومية.

وقالت مصادر عسكرية، إن اشتباكات اندلعت مساء اليوم، بين قوات الجيش وبين مليشيا الحوثي في جبهات شمال غرب مدينة تعز.

وأضافت المصادر، أن الإشتباكات جاءت عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي، على مواقع قوات الجيش، مشيرة إلى إستمرار الإشتباكات حتى وقت متأخر من مساء اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش مقتل وإصابة 20 جنديا بهجمات ونيران حوثية خلال إرتكاب الجماعة 185 خرقا خلال الـ48 ساعة الماضية بعدد من جبهات القتال.

ويعد هذا الهجوم أحدث خرق من ميليشيا الحوثي للهدنة الهشة التي أعلنت برعاية الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي لمدة شهرين قبل أن يعلن تمديدها مطلع الشهر الجاري لشهرين آخرين.

ويأتي الهجوم الحوثي في ظل وجود الوفد الأممي الزائر للمدينة برئاسة نائب منسق الشؤون الإنسانية "دييجو زوريلا"، ويضم ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها كاليونيسيف والغذاء العالمي والفاو والبرنامج الإنمائي ومكتب السلامة والأمن ومكتب الهجرة الدولية، قيادة السلطة المحلية.