الحوثيون يشعلون المعارك في تعز بالتزامن مع وجود فريق أممي بالمدينة وزير حوثي يلطم مواطن في صنعاء ويكسر اصبعه الخارجية الأمريكية: إيران جعلت العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال توجيهات استخباراتية عاجلة لرئيس الحكومة اليمنية غداً الثلاثاء.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن مكافأة أمريكية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن الحرس الإيراني أو ينفذ “مهمة خاصة” الجيش يعلن استشهاد وإصابة 20 جنديا بنيران وهجمات جماعة الحوثي الارهابية .. الحوثي ينقلب على الهدنة الرئيس رشاد العليمي يزور الأزهر ويطلب من مشيخته تأهيل الأئمة اليمنيين على ثقافة الاعتدال مليشيا الحوثي تفتح النار على نزلاء السجن المركزي برداع وتصيب عدد منهم وفد أممي يصل تعز المحاصرة منذ 7 سنوات
اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران "بجعل العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال بعد وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين إن "إزالة إيران كاميرات المراقبة في منشآتها النووية يجعل العودة للاتفاق النووي بعيدة المنال"، مضيفا أن "سلوكيات إيران حاليا لا تبشر بالخير".
ولفت إلى أن "إيران تواصل إقحام قضايا أخرى في المفاوضات وعليها أن تقرر بسرعة ما إذا كانت تريد المضي قدما في الاتفاق النووي".
من جانبه، ذكر وزير الخارجية الكوري الجنوبي أن بلاده ستناقش مسألة "الأصول الإيرانية المجمدة لديها مع طهران وواشنطن"، معربا عن "أمله في عودة العمل بالاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن".